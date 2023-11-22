На американо-канадской границе раздался взрыв: что известно

На границе между Канадой и Соединенными Штатами Америки раздался взрыв автомобиля

Источник фото: Fox News

На границе между Канадой и Соединенными Штатами Америки раздался взрыв автомобиля в среду, 22 ноября. Он произошел на мосту «Rainbow Bridge» возле Ниагарского водопада.

Об этом пишут «CNN» и «Fox News».

Федеральное бюро расследований координирует текущее расследование с местными, государственными и федеральными правоохранительными органами.

«Rainbow Bridge», соединяющий Ниагарский водопад в Нью-Йорке с Ниагарским водопадом в Канаде, в настоящее время закрыт в связи с расследованием, пишет «Fox News».

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