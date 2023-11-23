Україна та Словаччина обговорили ризики блокування кордону.

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Влада Словаччини виступає проти блокування кордону з Україною перевізниками. Про це запевнила Україну держсекретар Міністерства транспорту Словаччини Дениса Жилакова

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що провів телефонну розмову з Жилаковою, під час якої обговорили ризики блокування кордону та реалізація Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС.

«Словацькі колеги підтвердили, що не підтримують блокування кордону. Особливо коли йдеться про єдиний вантажний пункт зі Словаччиною - «Ужгород - Вишнє-Нємецьке»... Обіцяють провести консультації з Міністерством внутрішніх справ Словаччини для запобігання такому протесту», - написав Деркач на своїй сторінці у Facebook.

За словами заступника міністра, він запевнив словацьких колег у тому, що лібералізація перевезень – це необхідний захід.

Раніше ми писали, що Словаччина тимчасово поновила рух вантажівок на кордоні з Україною.

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