В Раде заявили, что после смены военкомов последовал провал мобилизации

В парламенте считают, что сейчас проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами.

Фото: rada.gov.ua

В Украине после смены военкомов произошел провал мобилизации. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью NV.

По его словам, на эту ситуацию нужно быстро влиять, потому что будут большие проблемы.

«Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать провал мобилизации. После того, как были сменены военкомов, у нас последовал провал мобилизации. Это ситуация, на которую нужно быстро влиять. Поскольку если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы», - сказал он.

Костенко добавил, что сейчас проблемы с мобилизацией, пожалуй, больше, чем проблемы со снарядами, поэтому сейчас на это нужно влиять и что-то делать, потому что «это одна история».

«И вот здесь нужно само решение политического руководства — это не вопрос, который должен решать главком. Это вопрос именно политического руководства — принятие законов, которые уже давно лежат не подписаны, подписать их относительно уменьшения возраста мобилизации или другого», - считает он.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что задача поставлена Главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, которые будут докладывать по вопросам мобилизации на следующей неделе.

Кроме того, до конца 2024 года Верховная Рада планирует принять большой законопроект, урегулирующий вопросы мобилизации и демобилизации. Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Давида Арахамии, документ появится до нового года точно, а сейчас на комитете пытаются создать «матрицу мобилизации и демобилизации».

Кроме того, Алексей Данилов заявлял, что срочники будут демобилизованы по истечении срока службы.

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