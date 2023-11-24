Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает нахождение лица в состоянии необходимой обороны - Верховный Суд

Применение защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии обороны, а указывает на превышение пределов необходимой обороны, - Верховный Суд переквалифицировал действия женщины с ч. 1 ст. 115 УК ст. 118 УК.

Мобилизированные преподаватели больше не смогут претендовать на сохранение среднего заработка, – парламент принял закон

22 ноября Верховная Рада приняла закон авторства Галины Третьяковой, отменяющий норму закона об образовании по сохранению среднего заработка педагогическому или научно-педагогическому работнику.

В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

Верховная Рада внесла изменения в закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения

Изменения касаются предоставления отпусков без сохранения заработной платы.

  1. В Украине

В Раде заявили, что после смены военкомов последовал провал мобилизации

20:26, 24 ноября 2023
В парламенте считают, что сейчас проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами.
В Раде заявили, что после смены военкомов последовал провал мобилизации
Фото: rada.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине после смены военкомов произошел провал мобилизации. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью NV.

По его словам, на эту ситуацию нужно быстро влиять, потому что будут большие проблемы.

«Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать провал мобилизации. После того, как были сменены военкомов, у нас последовал провал мобилизации. Это ситуация, на которую нужно быстро влиять. Поскольку если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы», - сказал он.

Костенко добавил, что сейчас проблемы с мобилизацией, пожалуй, больше, чем проблемы со снарядами, поэтому сейчас на это нужно влиять и что-то делать, потому что «это одна история».

«И вот здесь нужно само решение политического руководства — это не вопрос, который должен решать главком. Это вопрос именно политического руководства — принятие законов, которые уже давно лежат не подписаны, подписать их относительно уменьшения возраста мобилизации или другого», - считает он.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что задача поставлена Главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, которые будут докладывать по вопросам мобилизации на следующей неделе.

Кроме того, до конца 2024 года Верховная Рада планирует принять большой законопроект, урегулирующий вопросы мобилизации и демобилизации. Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Давида Арахамии, документ появится до нового года точно, а сейчас на комитете пытаются создать «матрицу мобилизации и демобилизации».

Кроме того, Алексей Данилов заявлял, что срочники будут демобилизованы по истечении срока службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду