Срочники будут демобилизованы по истечении срока службы — Алексей Данилов

По словам секретаря СНБО, те срочники, у которых истек срок службы, но они желают остаться, могут заключить контракт.

Фото: bbc.co.uk

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что вопрос демобилизации военнослужащих срочной службы, срок службы которых уже истек, обсудили на Ставке Верховного Главнокомандующего. Об этом он сказал в комментарии Украинскому радио.

«Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и этому вопросу было уделено большое внимание, чтобы мы справедливо занимались вопросом присоединения к нашей армии тех людей, которые необходимы нам для обороноспособности страны. Что касается мобилизации тех людей, которые проходили срочную службу, то Президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что срочники, у которых истек срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт, а другие же будут демобилизованы.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что задача поставлена Главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, которые будут докладывать по вопросам мобилизации на следующей неделе.

Кроме того, до конца 2024 года Верховная Рада планирует принять большой законопроект, урегулирующий вопросы мобилизации и демобилизации. Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Давида Арахамии, документ появится до нового года точно, а сейчас на комитете пытаются создать «матрицу мобилизации и демобилизации».

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