Строковики будуть демобілізовані після закінчення терміну служби — Олексій Данілов

За словами секретара РНБО, ті строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, можуть укласти контракт.

Фото: bbc.co.uk

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що питання демобілізації військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився, обговорили на Ставці Верховного Головнокомандувача. Про це він сказав у коментарі «Українському радіо».

«Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то Президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх», — сказав Данілов.

Секретар РНБО також додав, що строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт, а інші ж будуть демобілізовані.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що завдання поставлено Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, які будуть доповідати з питань мобілізації наступного тижня.

Крім того, до кінця 2024 року Верховна Рада планує ухвалити великий законопроект, який врегулює питання мобілізації та демобілізації. Про це в ефірі телемарафону заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За словами Давида Арахамії, документ з’явиться до нового року точно, а зараз на комітеті намагаються створити «матрицю мобілізації та демобілізації».

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