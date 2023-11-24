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  1. Законодательство

Законодательство в сфере торговой защиты будет адаптировано к нормам ЕС: Кабмин одобрил три законопроекта

19:53, 24 ноября 2023
Законопроекты включают в себя нормы, которые расширяют возможности национальных производителей в защите их интересов от недобросовестного и растущего импорта и уменьшают расходы бизнеса на подготовку материалов и документации в ходе защитных расследований.
Законодательство в сфере торговой защиты будет адаптировано к нормам ЕС: Кабмин одобрил три законопроекта
Фото: fru.ua
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В пятницу, 24 ноября, Кабинет Министров одобрил проекты законов, адаптирующих украинское законодательство в сфере торговой защиты к регламентам Европейского Союза и усиливающих защиту, в частности, национальных производителей, передает официальный сайт Минэкономики.

«Разрабатывая документы, Министерство экономики ориентировалось, в частности, на соответствующие регламенты ЕС, нормы и актуальные разъяснения ВТО. В то же время, для нас, безусловно, было очень важно, сохраняя и усиливая возможности для свободной торговли, обеспечить надежную защиту интересов национального производителя», - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в случае принятия законопроектов Верховной Радой государство получит надежные, прозрачные и понятные и украинскому бизнесу и нашим партнерам инструменты торговой защиты.

Так, Правительством одобрены законопроекты:

«О защитных мерах». Им предлагается изложить в новой редакции Закон Украины «О применении специальных мер по импорту в Украину».

«О защите от демпингового импорта» (новая редакция Закона Украины «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта»).

«О защите от субсидированного импорта» (новая редакция Закона Украины «О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта»).

Законопроекты включают в себя нормы, которые в частности:

расширяют возможности национальных производителей в защите интересов от недобросовестного и растущего импорта;

уменьшают расходы бизнеса на подготовку материалов и документации в ходе защитных расследований;

устанавливают четкие временные рамки процедурных этапов расследований;

гарантируют проведение консультаций по запросу заинтересованной стороны;

вводят механизм, гарантирующий уплату предыдущих защитных пошлин или пошлин при расследовании уклонения от их уплаты;

расширяют круг «пользователей» этого механизма среди бизнеса и т.д.

Также законопроекты уточняют полномочия компетентных органов при проведении расследований, вводится норма по утверждению Правительством положения о Межведомственной комиссии по международной торговле, совершенствуется понятийный аппарат и т.п.

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