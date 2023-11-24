Законодавство у сфері торговельного захисту буде адаптоване до норм ЄС: Кабмін схвалив три законопроекти

Законопроекти містять у собі норми, які розширюють можливості національних виробників у захисті їх інтересів від недобросовісного та зростаючого імпорту та зменшують витрати бізнесу на підготовку матеріалів та документації під час захисних розслідувань.

Фото: fru.ua

У п’ятницю, 24 листопада, Кабінет Міністрів схвалив проекти законів, які адаптують українське законодавство у сфері торговельного захисту до регламентів Європейського Союзу та посилюють захист, зокрема, національних виробників, передає офіційний сайт Мінекономіки.

«Розробляючи документи, Міністерство економіки орієнтувалось, зокрема, на відповідні регламенти ЄС, норми та актуальні роз’яснення СОТ. Водночас для нас, безумовно, було дуже важливим, зберігаючи та посилюючи можливості для вільної торгівлі, забезпечити надійний захист інтересів національного виробника», - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в разі ухвалення законопроектів Верховною Радою держава отримає надійні, прозорі та зрозумілі і українському бізнесу, і нашим партнерам інструменти торговельного захисту

Так, Урядом схвалено законопроекти:

«Про захисні заходи». Ним пропонується викласти в новій редакції Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».

«Про захист від демпінгового імпорту» (нова редакція Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту»).

«Про захист від субсидованого імпорту» (нова редакція Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту»).

Законопроекти містять у собі норми, які зокрема:

розширюють можливості національних виробників у захисті їх інтересів від недобросовісного та зростаючого імпорту;

зменшують витрати бізнесу на підготовку матеріалів та документації під час захисних розслідувань;

встановлюють чіткі часові межі процедурних етапів розслідувань;

гарантують проведення консультацій на запит заінтересованої сторони;

запроваджують механізм, що гарантуватиме сплату попередніх захисних мит або мит при розслідуванні ухилення від їх сплати;

розширюють коло «користувачів» цього механізму серед бізнесу і т.д.

Також законопроектами уточнюються повноваження компетентних органів при проведенні розслідувань, запроваджується норма щодо затвердження Урядом положення про Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі, удосконалюється понятійний апарат і т.ін.

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