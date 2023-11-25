На Київщині чоловік після сварки з сусідом кинув у його двір гранату

Зловмисник кинув боєприпас через огорожу у двір сусіда.

Фото: kv.npu.gov.ua

21 листопада в одному з дворів села Крюківщина Київської області стався вибух.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, 37-річний місцевий житель, неодноразово засуджений за насильницькі злочини, після сварки з сусідом приніс до його домоволодіння бойову гранату.

Зазначається, що зловмисник кинув боєприпас через огорожу у двір, де перебувала родина сусіда.

«На щастя, ніхто не постраждав.

За фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру», - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер зловмиснику загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

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