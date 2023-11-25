В Киевской области мужчина после ссоры с соседом бросил в его двор гранату

Злоумышленник бросил боеприпас через забор во двор соседа.

Фото: kv.npu.gov.ua

21 ноября в одном из дворов села Крюковщина в Киевской области произошел взрыв.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, 37-летний местный житель, неоднократно осужденный за насильственные преступления, после ссоры с соседом принес в его владение боевую гранату.

Отмечается, что злоумышленник бросил боеприпас из-за забора во двор, где находилась семья соседа.

«К счастью, никто не пострадал.

По факту хулиганства, с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ), при процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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