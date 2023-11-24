Экс-председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь вышел из-под стражи — СМИ

За Юрия Щиголя внесли 25 млн грн залога.

Фото: fakty.com.ua

Бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Юрий Щиголь вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения. Об этом сообщило издание «Слово и дело» со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.

Отмечается, что за Щиголя было внесено 25 миллионов гривен залога.

Пока неизвестно кто внес за него средства.

Напомним, 22 ноября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

Экс-чиновник совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Ранее Кабмин уволил Главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.

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