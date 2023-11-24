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  1. В Україні

Ексголова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь вийшов з-під варти — ЗМІ

20:53, 24 листопада 2023
За Юрія Щиголя внесли 25 млн грн застави.
Ексголова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь вийшов з-під варти — ЗМІ
Фото: fakty.com.ua
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Колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) Юрій Щиголь вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомило видання «Слово і діло» з посиланням на джерело в антикорупційних органах.

Зазначається, що за Щиголя було внесено 25 мільйонів гривень застави.

Наразі невідомо хто вніс за нього кошти.

Нагадаємо, 22 листопада слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку). Експосадовець спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Раніше Кабмін звільнив Голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

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