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  1. В Україні

ВАКС заарештував ексголову Держспецзв’язку Юрія Щиголя

09:05, 23 листопада 2023
Колишній посадовець спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн.
ВАКС заарештував ексголову Держспецзв’язку Юрія Щиголя
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У середу, 22 листопада, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку). Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що експосадовець спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

«Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього очільника Держспецзв’язку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення», - сказано у повідомленні.

У САП не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Юрія Щиголя.

Раніше ми писали, що Кабмін звільнив Голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

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