ВАКС арестовал экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя

Бывший чиновник совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн.

В среду, 22 ноября, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что экс-чиновник совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

«Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему главе Госспецсвязи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае ее внесения», - сказано в сообщении.

В САП не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о Юрии Щиголе.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил Главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.

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