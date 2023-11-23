КДКА прекратила право на адвокатскую деятельность Юлии Марчук из-за нарушения адвокатской этики

Юлия Марчук возглавила незаконную «адвокатскую палату г. Севастополя».

Фото: ua.krymr.com

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области привлекла к дисциплинарной ответственности Юлию Марчук за нарушение Правил адвокатской этики и применила дисциплинарное взыскание в виде лишения права на адвокатскую деятельность. Ранее она возглавила незаконную «Адвокатскую палату Севастополя», передает Zmina.

КГКА нарушила дисциплинарное производство по заявлению Татьяны Печончик. В своем обращении к Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) она указала, в частности, на то, что отдельные украинские адвокаты полуострова присоединились к реализации политики россии по колонизации украинского Крыма и созданию и руководству в условиях оккупации органов адвокатского самоуправления «адвокатской палаты республики Крым». и такого же в г. Севастополе.

Во время заседания комиссии Татьяна Печончик обратила внимание, что под руководством Юлии Марчук принимаются юридические решения «о зачислении адвокатов-колонизаторов» в состав этой палаты, что позволяет им беспрепятственно вести адвокатскую деятельность на временно оккупированных территориях, перемещая туда других субъектов страны-агрессора.

Решение КДКА вступило в силу с момента объявления. Впрочем, оно может быть обжаловано в течение 30 дней в Высшую квалификационную дисциплинарную комиссию или в суд.

Скриншот из сайта «Адвокатская палата Севастополя»

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