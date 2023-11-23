В Подмосковье из-за взрывов произошел блекаут: обесточено несколько населенных пунктов, видео

В Подмосковье обесточены несколько населенных пунктов.

Фото иллюстративное

В ночь на 23 ноября в населенном пункте Литкарино Московской области прогремели взрывы, из-за чего были обесточены некоторые города и села. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Утверждается, что у подстанции произошла яркая вспышка после чего в Литкаревском округе выключился весь свет. Также сообщается, что на месте взрыва начался пожар.

Российские СМИ пишут, что было обесточено несколько населенных пунктов Подмосковья.

Отметим, что город Литкарино находится в 30 км от столицы страны-агрессорки.

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