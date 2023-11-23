У Підмосков'ї через вибухи стався блекаут: знеструмлено кілька населених пунктів, відео

У Підмосков'ї знеструмлено кілька населених пунктів.

Фото ілюстративне

У ніч на 23 листопада, у населеному пункті Литкаріно Московської області пролунали вибухи, через що було знеструмлено деякі міста та села. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Стверджується, що біля підстанції стався яскравий спалах після чого в Литкарівському окрузі вимкнулося все світло. Також повідомляється, що на місці вибуху почалася пожежа.

Російські ЗМІ пишуть, що було знеструмлено кілька населених пунктів Підмосков'я.

Зазначимо, що місто Литкаріно знаходиться в 30 км від столиці країни-агрессорки.

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