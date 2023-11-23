КДКА припинила право на адвокатську діяльність Юлії Марчук через порушення адвокатської етики

Юлія Марчук очолила незаконну «адвокатську палату м. Севастополя».

Фото: ua.krymr.com

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області притягнула до дисциплінарної відповідальності Юлію Марчук через порушення Правил адвокатської етики та застосувала дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на адвокатську діяльність. Раніше вона очолила незаконну «Адвокатську палату м. Севастополя», передає Zmina.

КДКА порушила дисциплінарне провадження за заявою Тетяни Печончик. У своєму зверненні до Національної асоціації адвокатів України (НААУ) вона вказала, зокрема, на те, що окремі українські адвокати півострова долучилися до реалізації політики росії щодо колонізації українського Криму та до створення й керівництва в умовах окупації органів адвокатського самоврядування «адвокатської палати республіки Крим» і такої самої в м. Севастополі.

Під час засідання комісії Тетяна Печончик звернула увагу, що під керівництвом Юлії Марчук ухвалюються юридичні рішення про «зарахування адвокатів-колонізаторів» до складу цієї «палати», що дозволяє їм безперешкодно вести адвокатську діяльність на тимчасово окупованих територіях, переміщуючи туди інших суб’єктів країни-агресора.

Рішення КДКА набуло чинності з моменту оголошення. Утім, воно може бути оскаржене протягом 30 днів до Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії або до суду.

Скріншот з сайту «Адвокатская палата Севастополя»

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