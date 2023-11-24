Війна могла закінчитись у 2022 році, якби Україна погодилася на нейтралітет — Давид Арахамія

Давид Арахамія зазначив, що метою росії було «додавити» Україну, щоб країна взяла нейтралітет.

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Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що війна могла закінчитись у 2022 році, якби Україна погодилася на нейтралітет. Про це він сказав в ефірі «Мосейчук+».

«Метою росії було додавити нас, щоб ми взяли нейтралітет. Це було головне для них: вони були готові закінчити війну, якщо ми приймемо нейтралітет, як Фінляндія колись. І дамо зобов'язання, що не вступатимемо до НАТО. Це основне», - сказав він.

Також Арахамія додав, що це було нереально, бо вступ до НАТО у нас прописаний у Конституції та не було довіри до Кремля.

Раніше Арахамія повідомив, що у 2024 році в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські.

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