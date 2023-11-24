«Переговорна позиція України дуже погана», — Арахамія про переговори з рф

Давид Арахамія заявив, що Україна не збирається сідати за стіл переговорів з росією.

Україна наразі знаходиться у дуже поганій переговорній позиції, тому країна не збирається сідати за стіл переговорів з рф. Про це заявив голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі «Мосейчук+».

«Зараз, я думаю, що все керівництво України, і політичне, і військове - про те, щоб воювати. Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин, в нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати там, де ми залишаємося? «Давайте просто закінчувати?» Ви вважаєте, що українське суспільство сприйме?», - сказав Арахамія.

Він додав, що усі рішення такого масштабу мають ухвалюватися шляхом референдумів.

«Якщо буде органічне закінчення, як в Кореї, де нічого не підписували - тоді можливо. А якщо хтось щось буде підписувати, і це потім треба буде ратифікувати в парламенті - парламент просто один одного уб'є. Дуже будуть полярні погляди.

Я вважаю, тут треба робити тільки через референдум. Коли народ скаже, що треба так - я проголосую неглядячі. Я просто свою думку подалі засуну і буду робити так, як сказав народ», - заявив Давид Арахамія.

Раніше Арахамія заявив, що війна могла закінчитись у 2022 році, якби Україна погодилася на нейтралітет.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.