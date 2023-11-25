У Києві тимчасово змінили маршрут курсування автобусів та тролейбусів, карта

Зміни руху у маршруті курсування автобусів та тролейбусів будуть до 5 листопада.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що із 25 листопада і орієнтовно до 5 грудня на перетині вулиць Полярної та Богатирської громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, буде закрито рух тролейбусів маршруту № 32.

Натомість організують тимчасовий автобусний маршрут № 32-ТР «Вул. Північна – вул. Сошенка»: вул. Північна – просп. Володимира Івасюка – вул. Героїв Дніпра – місцевий проїзд уздовж вул. Богатирської, розворот біля Великої Кільцевої дороги – вул. Богатирська – вул. Полярна – пл. Тараса Шевченка – вул. Сошенка.

Також на цей період буде організовано рух:

автобусів маршруту № 99 – ст. м. «Мінська» – вул. Левка Лук’яненка – просп. Оболонський – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай – вул. Героїв Дніпра – місцевий проїзд вздовж вул. Богатирської, розворот біля Великої Кільцевої дороги – вул. Богатирська – вул. Полярна – просп. Маршала Рокоссовського – вул. Юрія Кондратюка – просп. Литовський – Мінський масив;

автобусів маршруту № 41-Д – ст. м. «Героїв Дніпра» – просп. Оболонський – вул. Героїв Дніпра – місцевий проїзд уздовж вул. Богатирської, розворот біля Великої Кільцевої дороги – вул. Богатирська – вул. Полярна – просп. Литовський – вул. Дніпроводська – селище ДВС.

Зміни в роботі громадського наземного транспорту відбуваються у зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

Раніше ми писали, що у Києві поблизу станції метро «Лівобережна» буде обмежений рух транспорту.

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