Киевским школам рекомендуют перейти на смешанный формат обучения

В КГГА советуют школам работать в смешанном формате из-за прогнозируемого снегопада 27 ноября.

В понедельник, 27 ноября, в Киеве прогнозируется снегопад. Поэтому КГГА советует учебным заведениям работать в смешанном формате.

Такое решение принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В общеобразовательных учебных заведениях будут продолжаться занятия. Однако, вести ли детей в школу — решать родителям. Для учеников, которые останутся дома, будет организовано дистанционное обучение.

Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.

Напомним, что в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта.

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