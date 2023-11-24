Київським школам рекомендують перейти на змішаний формат навчання

У КМДА радять школам працювати у змішаному форматі через прогнозований снігопад 27 листопада.

У понеділок, 27 листопада, в Києві прогнозують снігопад. Тому КМДА радить навчальним закладам працювати у змішаному форматі.

Таке рішення прийняте під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У загальноосвітніх навчальних закладах триватимуть заняття. Проте, чи вести дітей до школи — вирішувати батькам. Для тих учнів, хто лишиться вдома, буде організовано дистанційне навчання.

Дитячі садки при цьому працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, що у Києві обмежать в’їзд великогабаритного транспорту.

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