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Ірина Верещук закликала продовжити виплати ВПО пенсіонерам, які мають невелику пенсію

22:43, 24 листопада 2023
Віцепрем’єр-міністр доручила відповідальним відомствам провести аналіз категорій отримувачів виплат ВПО.
Ірина Верещук закликала продовжити виплати ВПО пенсіонерам, які мають невелику пенсію
Джерело фото: armyinform
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Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук на нараді за участю представників Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та Мінфіну закликала підтримати внутрішньо переміщених осіб, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок збройної агресії.

Як пишуть у Мінреінтеграції, на цьому вона наголосила на заході, який мав на меті узгодити подальшу державну політику щодо підтримки вразливих категорій осіб з-поміж внутрішніх переселенців.

Ця необхідність зумовлена тим, що з 1 лютого 2024 року передбачено припинення виплат на проживання великій кількості ВПО згідно з постановою від 11 липня 2023 року № 709.

У зв’язку з цим Віцепрем’єрка порушує питання щодо можливості продовження виплат для найбільш незахищених категорій ВПО.

«Маємо підтримати внутрішніх переселенців, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок збройної агресії. Зокрема, я вважаю, що треба продовжити виплати ВПО пенсіонерам, які мають невелику пенсію. А також – мешканцям територій активних та можливих бойових дій», – зазначила Ірина Верещук.

За результатами обговорення Віцепрем’єрка доручила відповідальним відомствам провести аналіз категорій отримувачів виплат ВПО.

«Через тиждень зацікавлені сторони зберуться, щоб обговорити пропозиції щодо підтримки особливо вразливих категорій внутрішніх переселенців», - сказано у повідомленні.

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