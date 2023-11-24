Оприлюднено список кандидатів, які можуть взяти участь у формуванні рейтингу учасників конкурсу до місцевих адмінсудів

До списку включено кандидатів на посаду судді, які подали заяву про участь у конкурсі та перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих адміністративних судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила список кандидатів, які 1 грудня 2023 року можуть взяти участь у формуванні рейтингу учасників конкурсу на посади суддів місцевих адміністративних судів. Про це йдеться у пресслужбі ВККС.

До формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття 30 посад суддів місцевих адміністративних судів у межах конкурсу, оголошеного 14 вересня 2023 року, може бути допущено таких кандидатів:

До вказаного списку включено кандидатів на посаду судді, які:

подали заяву про участь у конкурсі;

на день подання заяви перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих адміністративних судів;

у заяві про участь у конкурсі повідомили про намір зайняти посаду судді місцевого адміністративного суду;

займають вищі 60 місць у рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду.

Інформацію про кандидатів на посаду судді, допущених до участі у формуванні 08 грудня 2023 року рейтингу учасників конкурсу на зайняття 30 посад суддів місцевих господарських судаів, буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії після формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття посад суддів місцевих адміністративних судів не пізніше 05 грудня 2023 року.

До списку кандидатів на посаду судді, допущених до участі у формуванні рейтингу учасників конкурсу на зайняття посад суддів місцевих господарських судів, включатимуться особи, які:

подали заяву про участь у конкурсі;

на день подання заяви перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих господарських судів;

у заяві про участь у конкурсі повідомили про намір зайняти посаду судді місцевого господарського суду;

не зайняли переможної позиції в рейтингу учасників конкурсу на посаду судді місцевого адміністративного суду;

займають вищі 60 місць у рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду (без урахування осіб, які зайняли переможну позицію в рейтингу учасників конкурсу на посаду судді місцевого адміністративного суду).

Інформацію про кандидатів на посаду судді, допущених до участі у формуванні 15 та 16 грудня 2023 року рейтингу учасників конкурсу на зайняття 500 посад суддів місцевих загальних судів, буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії після формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття посад суддів місцевих господарських судів не пізніше 12 грудня 2023 року.

До списку кандидатів на посаду судді, допущених до участі у формуванні рейтингу учасників конкурсу на зайняття посад суддів місцевих загальних судів, включатимуться особи, які:

подали заяву про участь у конкурсі;

на день подання заяви перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів;

у заяві про участь у конкурсі повідомили про намір зайняти посаду судді місцевого загального суду;

не зайняли переможної позиції в рейтингу учасників конкурсу на посаду судді місцевого адміністративного або господарського суду.

Кандидати на посаду судді допускатимуться до формування рейтингу в разі ухвалення Комісією рішення про допуск до участі в конкурсі.

Нагадаємо, що ВККС затвердила нові форми документів для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді.

Також ВККС надала правила заповнення декларацій доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

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