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Обнародован список кандидатов, которые могут принять участие в формировании рейтинга участников конкурса в местные админсуды

16:09, 24 ноября 2023
В список включены кандидаты на должность судьи, которые подали заявление об участии в конкурсе и находятся в резерве на замещение вакантных должностей судей местных административных судов.
Обнародован список кандидатов, которые могут принять участие в формировании рейтинга участников конкурса в местные админсуды
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала список кандидатов, которые 1 декабря 2023 могут принять участие в формировании рейтинга участников конкурса на должности судей местных административных судов. Об этом говорится в пресс-службе ВККС.

К формированию рейтинга участников конкурса на занятие 30 должностей судей местных административных судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года, могут быть допущены следующие кандидаты:

 

До вказаного списку включено кандидатів на посаду судді, які:

подали заяву про участь у конкурсі;

на день подання заяви перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих адміністративних судів;

у заяві про участь у конкурсі повідомили про намір зайняти посаду судді місцевого адміністративного суду;

займають вищі 60 місць у рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду.

Інформацію про кандидатів на посаду судді, допущених до участі у формуванні 08 грудня 2023 року рейтингу учасників конкурсу на зайняття  30 посад суддів місцевих господарських судаів, буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії після формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття посад суддів місцевих адміністративних судів не пізніше 05 грудня 2023 року.

До списку кандидатів на посаду судді, допущених до участі у формуванні рейтингу учасників конкурсу на зайняття посад суддів місцевих господарських судів, включатимуться особи, які:

подали заяву про участь у конкурсі;

на день подання заяви перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих господарських судів;

у заяві про участь у конкурсі повідомили про намір зайняти посаду судді місцевого господарського суду;

не зайняли переможної позиції в рейтингу учасників конкурсу на посаду судді місцевого адміністративного суду;

займають вищі 60 місць у рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду (без урахування осіб, які зайняли переможну позицію в рейтингу учасників конкурсу на посаду судді місцевого адміністративного суду).

Інформацію про кандидатів на посаду судді, допущених до участі у формуванні 15 та 16 грудня 2023 року рейтингу учасників конкурсу на зайняття 500 посад суддів місцевих загальних судів, буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії після формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття посад суддів місцевих господарських судів не пізніше 12 грудня 2023 року.

До списку кандидатів на посаду судді, допущених до участі у формуванні рейтингу учасників конкурсу на зайняття посад суддів місцевих загальних судів, включатимуться особи, які:

подали заяву про участь у конкурсі;

на день подання заяви перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів;

у заяві про участь у конкурсі повідомили про намір зайняти посаду судді місцевого загального суду;

не зайняли переможної позиції в рейтингу учасників конкурсу на посаду судді місцевого адміністративного або господарського суду.

Кандидати на посаду судді допускатимуться до формування рейтингу в разі ухвалення Комісією рішення про допуск до участі в конкурсі.

Напомним, что ВККС утвердила новые формы документов для участия в конкурсе на вакантную должность судьи.

Также ВККС предоставила правила заполнения деклараций добродетели судьи и кандидата на должность судьи.

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