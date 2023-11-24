На Волыни в собственность государства вернули земли пограничной полосы стоимостью около 330 млн грн

Государству вернули 16 га земель в пределах пограничной полосы во Владимирском районе.

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Прокуратура добилась через суд отмены за городским советом государственной регистрации права коммунальной собственности на более 16 га земель в пределах пограничной полосы во Владимирском районе Волыни. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что ориентировочная стоимость земель составляет почти 330 млн грн.

Прокуроры установили, что, несмотря на то, что указанный участок относится к землям обороны, может находиться только в государственной собственности, не подлежит передаче в коммунальную или частную собственность и относительно которой установлен специальный режим использования, Госгеокадастр все же передал его в собственность органа местного самоуправления.

Хозяйственный суд Волынской области удовлетворил исковое заявление прокуратуры, отменил госрегистрацию и признал эти земли принадлежащими государству.

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