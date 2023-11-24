ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда

Комиссия рассмотрит вопрос о внесении представления о командировке судей в суды из Донецкой и Житомирской области.

В пятницу, 24 ноября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что на заседании рассмотрит вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия:

в Марьинский районный суд Донецкой области – 4 судей;

в Чудновский районный суд Житомирской области – 2 судей.

«Рассмотрение вопроса будет происходить 13 декабря 2023 в 13 ч 00 мин в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВККС определит список кандидатов на должности судей местных судов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.