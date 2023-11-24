В Киеве в центре посреди дороги загорелся электроскутер: видео

Двухколесное транспортное средство начало гореть во время движения, отметили в полиции.

Скриншот из видео

В Киеве на бульваре Шевченко загорелся электроскутер. Как рассказали в Патрульной полиции Украины, в пятницу, 24 ноября, полицейские батальона по обеспечению сопровождения Департамента патрульной полиции заметили двухколесное транспортное средство, которое начало гореть во время движения.

Инспекторы отвели водителя на безопасное расстояние, схватили огнетушитель и начали тушить пламя.

Также к ликвидации возгорания присоединились и неравнодушные граждане, а в считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели.

Совместными усилиями удалось потушить пожар.

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