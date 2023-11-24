У Києві в центрі посеред дороги загорівся електроскутер: відео

Двоколісний транспортний засіб почав палати під час руху, зазначили у поліції.

Скріншот із відео

У Києві на бульварі Шевченка загорівся електроскутер. Як розповіли у Патрульній поліції України, у п'ятницю, 24 листопада, поліцейські батальйону із забезпечення супроводження Департаменту патрульної поліції помітили двоколісний транспортний засіб, який почав палати під час руху.

Інспектори відвели водія на безпечну відстань, схопили вогнегасник та розпочали гасити полум'я.

Також до ліквідації загоряння долучилися й небайдужі громадяни, а за лічені хвилини на місце події прибули рятувальники.

Спільними зусиллями вдалося загасити пожежу.

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