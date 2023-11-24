У Китаї поширюється нова загадкова пневмонія: масово хворіють діти

Новий респіраторний вірус масово шириться серед дітей.

Містами Китаю почала ширитись загадкова пневмонія, якою боліють діти, передає BBC.

Зазначається, що невідомий вірус шириться серед дітей на півночі країни, а деякі лікарні вже переповнені.

«Багато, багато госпіталізовані. Вони не кашляють і не мають жодних симптомів. У них просто висока температура (лихоманка), і у багатьох розвиваються вузлики в легенях», - розповів тайванському агентству FTV News один з громадян Китаю.

Влада Китаю пояснюла спалах грипоподібним захворюванням тим, що було скасувано карантин.

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали місцеву ладу вжити «заходів щодо зниження ризику».

«Китайська влада повідомила, що жодних незвичайних або нових патогенів, або незвичайних клінічних проявів, виявлено не було, а вищезазначене загальне зростання респіраторних захворювань було спричинене численними відомими патогенами», — повідомила ВООЗ.

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