В Китае распространяется новая загадочная пневмония: массово болеют дети

Новый респираторный вирус массово распространяется среди детей.

По городам Китая начала распространяться загадочная пневмония, которой болеют дети, передает BBC.

Отмечается, что неизвестный вирус распространяется среди детей на севере страны, а некоторые больницы уже переполнены.

«Много, много госпитализированых. Они не кашляют и не имеют никаких симптомов. У них просто высокая температура (лихорадка), и у многих развиваются узелки в легких», – рассказал тайваньскому агентству FTV News один из граждан Китая.

Власти Китая объяснили вспышку гриппоподобным заболеванием тем, что был отменен карантин.

Во Всемирной организации здравоохранения призвали местную власть принять «меры по снижению риска».

«Китайские власти сообщили, что никаких необычных или новых патогенов или необычных клинических проявлений выявлено не было, а вышеупомянутый общий рост респираторных заболеваний был вызван многочисленными известными патогенами», — сообщили в ВОЗ.

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