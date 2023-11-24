Херсонские лемуры, пострадавшие из-за россии, переехали в зоопарк Киева: фото

Кошачий лемур Адам получил контузию, ожоги и ранения из-за вражеского обстрела.

Источник фото: zoo.kyiv.ua

Из-за россиян в Херсоне был разрушен местный зооуголок – кошачий лемур Адам получил контузию, ожоги и ранения. Однако, благодаря волонтерам пострадавшего лемура перевезли в Киев, пишут в КГГА.

В марте 2023 года животное передали на лечение и реабилитацию в «КиевЗоо», информирует КП «Киевский зоопарк».

«Животное шло на поправку, но мы видели, что лемур скучает и тоскует. Причина его тоски выяснилась через полгода, когда на новости об Адаме отозвалась волонтер Яна. Она, как оказалось, нашла его любимую подругу Джулию и привезла ее в «КиевЗоо», – отмечает предприятие.

Сейчас влюбленные хвостаты получили новый большой дом и экзотического соседа – африканского дикобраза по имени Друид, которого ранее также было спасено.

Кроме новой пары, в «КиевЗоо» обитает большое семейство из 19 кошачьих лемуров. Пять из них – потомство, полученное в этом году. Позже специалисты столичного зоопарка познакомят Адама и Джулию с большой лемурящейся семьей, к которой со временем они присоединятся.

Источник фото: zoo.kyiv.ua

Также в зоопарке Киева большая стая розовых фламинго перебралась в новый дом, фото.

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