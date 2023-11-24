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Херсонські лемури, які постраждали через росію, переїхали до зоопарку Києва: фото

18:39, 24 листопада 2023
Котячий лемур Адам отримав контузію, опіки та поранення через ворожий обстріл.
Херсонські лемури, які постраждали через росію, переїхали до зоопарку Києва: фото
Джерело фото: zoo.kyiv.ua
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Через росіян у Херсоні було зруйновано місцевий зоокуточок – котячий лемур Адам отримав контузію, опіки та поранення. Однак завдяки волонтерам постраждалого лемура перевезли до Києва, пишуть у КМДА.

У березні 2023 року тварину передали на лікування та реабілітацію до «КиївЗоо», інформує КП «Київський зоопарк».

«Тварина йшла на поправку, але ми бачили, що лемур сумує і тужить. Причина його туги з’ясувалась через пів року, коли на новини про Адама відгукнулась волонтер Яна. Вона, як виявилось, знайшла його кохану херсонську подругу Джулію та привезла її до «КиївЗоо», – зазначає підприємство.

Наразі закохані хвостаті отримали нову велику домівку та екзотичного сусіда – африканського дикобраза на ім’я Друід, якого раніше також було врятовано.

Окрім нової пари, в «КиївЗоо» мешкає велике сімейство з 19 котячих лемурів. П’ять із яких – потомство, отримане цьогоріч. Пізніше фахівці столичного зоопарку познайомлять Адама і Джулію з великою лемурячою родиною, до якої згодом вони доєднаються.

Джерело фото: zoo.kyiv.ua

Також у зоопарку Києва велика зграя рожевих фламінго перебралась до нової домівки, фото

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