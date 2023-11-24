Мобілізація, ротація та ТЦК: Зеленський провів Ставку і доручив розробити комплексні рішення

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача обговорили низку питань, зазначив Глава держави.

У п’ятницю, 24 листопада, відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, під час засідання обговорили складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.

«Доповіді міністра оборони Умєрова, Головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка.

Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати незабаром схвалять законопроект про демобілізацію і мобілізацію, бо «військові не дають відповідей».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.