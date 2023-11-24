Мобилизация, ротация и ТЦК: Зеленский провел Ставку и поручил разработать комплексные решения

В ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего обсудили ряд вопросов, отметил Глава государства.

В пятницу, 24 ноября, прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что во время заседания обсудили сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.

«Доклады министра обороны Умерова, Главкома Залужного, начальника Генштаба Шапталы, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка.

Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что депутаты вскоре одобрят законопроект о демобилизации и мобилизации, потому что «военные не дают ответов».

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