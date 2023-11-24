В Верховном Суде восстановят архив, юридическую службу и проведут классификацию должностей, — утверждены изменения

Изменения в структуре аппарата Верховного Суда, одобренные в декабре 2022 года, не лучшим образом повлияли на эффективность его работы и привели к частичной разбалансировке ответственности и потере квалифицированных специалистов, - Пленум ВС решил исправить ситуацию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 декабря 2022 года Пленум Верховного Суда решил изменить структуру и штатное расписание аппарата. В частности, без работников остался архив суда. Однако «офисы» судей ВС никаких изменений не претерпели. У каждого судьи оставили по два помощника, одного консультанта и одного секретаря судебного заседания.

На практике изменения по фактической ликвидации архива и других структурных подразделений себя не оправдали. Об этом отметил руководитель Аппарата Верховного Суда Виктор Капустинский, докладывая вопрос о структуре и штатном расписании Аппарата Верховного Суда в новой редакции, которая будет действовать с 1 января 2024 года.

Необходимость изменений штатного расписания обусловлена, в том числе, решением Правительства о проведении классификации должностей государственной службы.

«9 грудня 2022 року на Пленумі ВС ми затвердили нову структуру і штатний розпис апарату ВС. З цього часу відбулися зміни, чимало суддів вийшли у відставку, і є питання з їх офісами. Ви знаєте, що помічників ми звільняємо, але два працівники біля кожного судді – це державна служба, і вони залишаються працювати у Верховному Суді. Отже, змінилися обставини, які негайно потребують реагування.

Крім того, необхідність змін обумовлена відповідною постановою Уряду і змінами у законодавстві стосовно підходів у формуванні заробітної плати державних службовців у державі.

При цьому хочу наголосити, що ми не виходимо за чисельний склад працівників апарату, який затвердили майже рік тому. А діємо у межах фінансування, яке нам надається. Тобто, ми не ставимо питання про збільшення працівників Верховного Суду чи про додаткове фінансування», - зазначив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Керівник апарату Верховного Суду Віктор Капустинський пояснив, що є обгрунтована потреба в цих змінах, що підтверджується результатами роботи апарату, який відпрацював рік в умовах штатного розпису, затвердженого постановою Пленуму в грудні 2022 року. Крім того, прийняття бюджету на 2024 рік визначило фінансові можливості.

«По-перше, у штаті утворилося 96 вакантних штатних одиниць в зв’язку з виходом у відставку 24 суддів Верховного Суду.

По-друге, маємо класифікувати посади згідно з Каталогом типових посад державної служби та привести у відповідність рівень структурних підрозділів у зв’язку з реалізацією реформи оплати праці державної служби.

По-третє, на виконання вимог законодавства маємо відновити або утворити структурні підрозділи, які зокрема забезпечують такі напрями, як технічний захист інформації, безпеку охорони праці, архів, юридичну службу.

По-четверте, визначити граничну штатну чисельність апарату. Відразу зазначу, що встановлена Пленумом у минулому році штатна чисельність апарату 1235 одиниць є цілком достатньою для належної організації роботи в 2024 році. Однак нагадаю, що через об’єктивне зменшення витрат на оплату праці минулого року, скоріше через невірну структурну збалансованість, ліквідовано окремі підрозділи, скорочено 21% штатної чисельності та 111 посад штучно фактично понижені. Ці дії не кращим чином вплинули на ефективність роботи апарату і призвели до часткового розбалансування відповідальності, втрати кваліфікованих фахівців та зниження інституційної спроможності.

Цього року маємо дещо іншу структуру фінансування оплати праці. Вона передбачається виключно за загальним фондом і гарантується державою. Ці показники дозволяють нам забезпечити бюджетом пропоновані зміни, а також в подальшому за результатами першого кварталу вийти з обгрунтованою пропозицією, наприклад, заміни посади консультанта в офісах суддів на посаду головний спеціаліст чи іншу відповідну посаду. Втім, станом на сьогодні через відсутність інформації про нові умови оплати праці, посадові оклади, ми не можемо зробити такий розрахунок», - зазначив він.

Також керівник апарату ВС підкреслив, що навіть за умови затвердження Пленумом запропонованих змін, відсоткове співвідношення рівня структурних підрозділів апарату Верховного Суду, порівняно з відповідними структурами інших державних органів, залишається занизьким.

«Законодавство регулює співвідношення кількості керівних посад стосовно працівників. І таке співвідношення не має перевищувати в органі 33% (третини). Ми маємо лише 11%. Тому пропоновані зміни не лише про кваліфікацію, класифікацію, посадові оклади – вони у тому числі і про відповідність рівня структурних підрозділів, які забезпечують один з вищих державних органів – Верховний Суд – відповідними функціями.

Такі функції, які виконують у ВС, станом на сьогодні відділи їх в інших державних органах виконують управління і департаменти. Це питання нашої інституційної спроможності і відповідного рівня забезпечення вас як суддів Верховного Суду», - зазначив Віктор Капустинський.

Він додав, що при підготовці змін були використані ті ж принципи та підходи, що були у робочої групи, яка розробляла рік тому структуру і штатний розпис.

«Тому з 96 штатних одиниць, які утворилися в зв’язку з виходом у відставку 24 суддів, 74 залишено в секретаріатах касаційних судів. Решту – 22 штатних одиниці пропонується використати для потреб ВС загалом. Але виключно на ті підрозділи, потреба в поліпшенні діяльності яких зумовлена аналізом їх роботи за останній рік.

Пропонується створити підрозділ з технічного захисту інформації і кібербезпеки, це потреба сьогоднішніх процесів на шляху електронного судового діловодства та законодавча вимога статті 15-1 Закону про судоустрій і статус суддів. Виокремити в самостійний структурний підрозділ відділ безпеки та охорони праці в мінімальній чисельності, як того вимагає Кодекс цивільного захисту.

Відновлюється архів з мінімальною чисельністю.

Також у Верховному Суді має функціонувати юридична служба як окремий структурний підрозділ. Наразі цей функціонал у нас розкидано по декількох структурних підрозділах, і така організація роботи, зокрема, з питань договірної роботи, закупівель не зарекомендувала себе як ефективна. Найбільш важливо – що на сьогодні розмита відповідальність посадових осіб з цього напряму», - зауважив керівник Апарату ВС.

Крім того, пропонується додати кілька штатних одиниць департаменту аналітичної та правової роботи, де з 9 таких посад 8 будуть забезпечувати роботу кожного касаційного суду (тобто, по 2 на касаційний суд), відділ міжнародного співробітництва (1), режимно-секретний відділ (1), управлінню комунікаційної діяльності, службі управління персоналам, службі судових розпорядників. Раніше їх було істотно зменшено.

Також він пояснив нагальність цих змін.

«Ці пропозиції пов’язані із загальнодержавними процесами. Усі органи державної влади наразі зобов’язані провести класифікацію посад, зробити це не лише з позиції нових умов оплати праці, а передусім у відповідності до постанови Кабміну, якою затверджено Каталог посад державної служби і критерії віднесення до таких посад.

Тобто, у тому числі, визначити і рівень підрозділів – чи це має бути сектор, чи відділ або управління. На виконання цієї постанови ми маємо провести класифікацію посад державної служби, яка для нас на сьогодні є первинна, базова. І не довше ніж протягом місяця здійснити це.

Саме з урахуванням зазначеного, а також з необхідністю вирішення питання стосовно вакантних посад, адже за законом про державний бюджет фінансування буде здійснюватися лише на фактичну чисельність працівників, було розпочато підготовку нового штатного розпису.

І, на мою думку, нагромадження чи перенесення цих питань нестимуть для апарату відповідні втрати», зазначив Віктор Капустинський.

Крім того, для належного впровадження штатного розпису треба вжити низку організаційних заходів. Ввести в дію ці зміни пропонується з 1 січня 2024 року.

За відповідне рішення про затвердження структури та штатного розпису Апарату ВС в новій редакції, проголосували «за» 93 суддів ВС, 27 – «проти».

Додамо, що суддя КЦС ВС Віктор Пророк пропонував питання відкласти. На його думку, проведення класифікації посад не є обов’язковим для Верховного Суду в 2023 році.

Автор: Наталья Мамченко

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