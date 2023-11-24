ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

Комісія розгляне питання щодо внесення подання про відрядження суддів до судів з Донеччини та Житомирщини.

У п’ятницю, 24 листопада, Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що на засіданні розгляне питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Мар’їнського районного суду Донецької області – 4 суддів;

до Чуднівського районного суду Житомирської області – 2 суддів.

«Розгляд питання відбуватиметься 13 грудня 2023 року о 13 год 00 хв у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9)», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що ВККС визначить список кандидатів на посади суддів місцевих судів.

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