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На Волині у власність держави повернули землі прикордонної смуги вартістю майже 330 млн грн

19:35, 24 листопада 2023
Державі повернули 16 га земель в межах прикордонної смуги у Володимирському районі.
На Волині у власність держави повернули землі прикордонної смуги вартістю майже 330 млн грн
ілюстративне фото
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Прокуратура домоглася через суд скасування за міською радою державної реєстрації права комунальної власності на понад 16 га земель в межах прикордонної смуги у Володимирському районі на Волині. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Зазначається, що орієнтована вартість земель сягає майже 330 млн грн.

Прокурори встановили, що попри те, що вказана ділянка належить до земель оборони, може перебувати лише у державній власності, не підлягає передачі до комунальної чи приватної власності та щодо якої встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав її у власність органу місцевого самоврядування.

Господарський суд Волинської області задоволив позовну заяву прокуратури, скасував держреєстрацію та визнав ці землі такими, що належать державі.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині громаді повернули водосховище вартістю 1,7 млрд грн. 

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