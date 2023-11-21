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На Дніпропетровщині громаді повернули водосховище вартістю 1,7 млрд грн

22:40, 21 листопада 2023
Прокуратура повернула територіальній громаді Червонодолинське водосховище.
На Дніпропетровщині громаді повернули водосховище вартістю 1,7 млрд грн
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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На Дніпропетровщині розірвано договір оренди земельної ділянки водного фонду площею 118 га та повернуто його у розпорядження територіальній громаді. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що орендар передав в суборенду землю водного фонду, на якій розташовано Червонодолинське водосховище, з порушенням вимог водного законодавства.

Також орендар не виконав умови договору щодо проведення нормативно-грошової оцінки ділянки та не сплачував оренду за користування водним об’єктом.

Вартість земель становить 1,7 млрд грн.

 

Прокуратура звернулась до суду з позовом, який повністю задоволено — земельну ділянку водного фонду площею 118 га та вартістю 1,7 млрд грн повернули територіальній громаді.

Раніше ми писали, що суд повернув територіальній громаді землі водного фонду Київщини

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