На Дніпропетровщині громаді повернули водосховище вартістю 1,7 млрд грн

Прокуратура повернула територіальній громаді Червонодолинське водосховище.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині розірвано договір оренди земельної ділянки водного фонду площею 118 га та повернуто його у розпорядження територіальній громаді. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що орендар передав в суборенду землю водного фонду, на якій розташовано Червонодолинське водосховище, з порушенням вимог водного законодавства.

Також орендар не виконав умови договору щодо проведення нормативно-грошової оцінки ділянки та не сплачував оренду за користування водним об’єктом.

Вартість земель становить 1,7 млрд грн.

Прокуратура звернулась до суду з позовом, який повністю задоволено — земельну ділянку водного фонду площею 118 га та вартістю 1,7 млрд грн повернули територіальній громаді.

Раніше ми писали, що суд повернув територіальній громаді землі водного фонду Київщини.

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