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  1. В Україні

«Ваша донька потрапила у ДТП»: у Києві затримали братів, які ошукали пенсіонерку

21:42, 21 листопада 2023
Двоє родичів видурили у жінки майже 10 тисяч євро.
«Ваша донька потрапила у ДТП»: у Києві затримали братів, які ошукали пенсіонерку
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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У Києві правоохоронні органи затримали та повідомили про підозру братам, які ошукали 84-річну жінку на майже 10 000 євро. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Жінка повідомила поліції, що на мобільний телефон її матері зателефонував невідомий та повідомив про страшну ДТП, у яку нібито потрапила донька.

«Тож він порадив пенсіонерці не зволікати, а терміново шукати кошти на операцію. Вже через пів години до квартири киянки прийшов незнайомець. Перебуваючи у стресовому стані, бабуся віддала йому всі заощадження. Про те, що пенсіонерка потрапила у пастку аферистів, з’ясувалось, коли донька прийшла провідати матір», - повідомив начальник територіального управління поліції Араік Кочкадамян.

Зловмисниками виявились уродженці Київської області, рідні брати 2003-го та 2004-го років народження. У них слідчі вилучили частину коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою, групою осіб, в умовах воєнного стану. Суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

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