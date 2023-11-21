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  1. В Украине

«Ваша дочь попала в ДТП»: в Киеве задержали братьев, которые обманули пенсионерку

21:42, 21 ноября 2023
Двое родственников выманили у женщины почти 10 тысяч евро.
«Ваша дочь попала в ДТП»: в Киеве задержали братьев, которые обманули пенсионерку
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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В Киеве правоохранительные органы задержали и сообщили о подозрении братьям, которые обманули 84-летнюю женщину почти на 10 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Женщина сообщила полиции, что на мобильный телефон ее матери позвонил неизвестный и рассказал о страшном ДТП, в которое якобы попала дочь.

«Поэтому он посоветовал пенсионерке не откладывать, а срочно искать средства на операцию. Уже через полчаса в квартиру киевлянки пришел незнакомец. Находясь в стрессовом состоянии, бабушка отдала ему все сбережения. О том, что пенсионерка попала в ловушку аферистов, выяснилось, когда дочь пришла навестить мать», - сообщил начальник территориального управления полиции Араик Кочкадамян.

Злоумышленниками оказались уроженцы Киевской области, родные братья 2003 и 2004 годов рождения. У них следователи изъяли часть средств, полученных преступным путем.

Следователи процессуального руководства окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах, по предварительному сговору, группе лиц, в условиях военного положения. Суд уже избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Ранее сообщалось, как украинцам уберечь финансовые номера от мошенников.

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