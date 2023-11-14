Как украинцам уберечь финансовые номера от мошенников: советы

Мошенники могут воспользоваться финансовым номером телефона, привязанным к банковским счетам.

Источник фото: svoboda.te.ua

За рубежом украинцы, ищущие спасения от войны, попадают под угрозу мошенничества, когда злоумышленники воруют их финансовые номера телефонов, привязанные к банковским счетам. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Мошенники используют тактику телефонных звонков, выдавая себя за работников мобильных операторов. Они под разными видами пытаются выманить смс-код, который присылается от мобильного оператора. Этот код позволяет злоумышленникам получить доступ к личному онлайн-кабинету оператора, где содержится информация, по которой клиент идентифицируется, такая как частые контакты и тому подобное.

Далее мошенники обращаются к мобильному оператору от имени владельца номера, чтобы выпустить новую сим-карту. Часто владелец не замечает, что его сим-карту заменили, поскольку находится за границей и может не пользоваться украинским номером.

Злоумышленники могут использовать похищенный номер для вывода денег со счетов, покупок в сети, а также получения доступа к социальным сетям и другим ресурсам, если номер был привязан к ним.

Чтобы избежать подобного мошенничества, важно придерживаться нескольких советов:

Привязать финансовый номер телефона к паспортным данным или заключить контракт с мобильным оператором.

Использовать отдельную сим-карту для общения с банком и не разглашать финансовый номер телефона.

Никогда не разглашать коды из смс-сообщений от мобильного оператора, логины и пароли к онлайн-кабинету оператора.

Отключить услугу удаленной замены сим-карты у мобильного оператора.

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