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Как украинцам уберечь финансовые номера от мошенников: советы

12:18, 14 ноября 2023
Мошенники могут воспользоваться финансовым номером телефона, привязанным к банковским счетам.
Как украинцам уберечь финансовые номера от мошенников: советы
Источник фото: svoboda.te.ua
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За рубежом украинцы, ищущие спасения от войны, попадают под угрозу мошенничества, когда злоумышленники воруют их финансовые номера телефонов, привязанные к банковским счетам. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Мошенники используют тактику телефонных звонков, выдавая себя за работников мобильных операторов. Они под разными видами пытаются выманить смс-код, который присылается от мобильного оператора. Этот код позволяет злоумышленникам получить доступ к личному онлайн-кабинету оператора, где содержится информация, по которой клиент идентифицируется, такая как частые контакты и тому подобное.

Далее мошенники обращаются к мобильному оператору от имени владельца номера, чтобы выпустить новую сим-карту. Часто владелец не замечает, что его сим-карту заменили, поскольку находится за границей и может не пользоваться украинским номером.

Злоумышленники могут использовать похищенный номер для вывода денег со счетов, покупок в сети, а также получения доступа к социальным сетям и другим ресурсам, если номер был привязан к ним.

Чтобы избежать подобного мошенничества, важно придерживаться нескольких советов:

  • Привязать финансовый номер телефона к паспортным данным или заключить контракт с мобильным оператором.
  • Использовать отдельную сим-карту для общения с банком и не разглашать финансовый номер телефона.
  • Никогда не разглашать коды из смс-сообщений от мобильного оператора, логины и пароли к онлайн-кабинету оператора.
  • Отключить услугу удаленной замены сим-карты у мобильного оператора.

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