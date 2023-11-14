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Станислав Кравченко принял участие в коллоквиуме Сети глав верховных судов ЕС и заседании Генассамблеи Сети

11:59, 14 ноября 2023
Во время коллоквиума обсудили вопросы обеспечения единства судебной практики и пути решения имеющихся в ней внутренних разногласий.
Станислав Кравченко принял участие в коллоквиуме Сети глав верховных судов ЕС и заседании Генассамблеи Сети
Фото: supreme.court.gov.ua
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко принял участие в коллоквиуме Сети председателей верховных судов Европейского Союза, который посвящен обсуждению вопросов обеспечения единства судебной практики и путей решения имеющихся в ней внутренних разногласий, а также в заседании Генеральной Ассамблеи Сети. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Со вступительными речами и докладом во время коллоквиума выступили Председатель Верховного суда Австрии Элизабет Ловрек, Председатель Верховного суда Германии и Глава Сети глав верховных судов ЕС Беттина Лимперг, а также Первый председатель Кассационного суда Бельгии Беатрис Деконинк.

К тому же, в рамках рабочего визита руководитель ВС посетил совместное заседание членов, ассоциированных членов и наблюдателей Сети, Суда Европейского Союза и Европейского суда по правам человека. Спикером первой сессии мероприятия по теме «Судебный диалог: фундаментальные права человека в судебных решениях» были Беттина Лимперг, Председатель Суда ЕС Кун Ленартс, Председатель ЕСПЧ Шифра О'Лири и Председатель Верховного суда Нидерландов Динеке де Грот.

Вторая сессия заседания, докладчиками в которой были судья Суда ЕС Андреас Кумин, судья ЕСПЧ Габриэль Куцко-Штадльмайер и председатель Верховного суда Ирландии Донал О’Доннелл, была посвящена вопросу влияния искусственного интеллекта на работу судов и отправление правосудия.

Генеральная Ассамблея Сети, созванная по случаю коллоквиума 9 ноября 2023 года, единогласно избрала новый состав правления и Председателя Сети. Им стал председатель Верховного суда Швеции Андерс Эка.

Кроме того, Генеральная Ассамблея также единогласно приняла решение о придании Верховному суду Сербии статуса наблюдателя Сети.

Фото: supreme.court.gov.ua

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