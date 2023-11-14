В собственность Минобороны вернули около 8 га незаконно отчужденных земель в Хмельницкой области, — ГБР

Они были незаконно отчуждены при участии должностной лица Староконстантиновского городского совета.

В собственность Министерства обороны Украины возвращено 46 земельных участков общей площадью 8 га в Хмельницкой области. Они были незаконно отчуждены при участии должностной лица Староконстантиновского городского совета. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Установлено, что во время инвентаризации земель общины чиновник отнесла 12 га земель Министерства обороны к коммунальной форме собственности.

Опираясь на ложные данные, депутаты Староконстантиновского горсовета передали почти 12 га земель Минобороны в частное пользование, а должностная лицо согласовало проект этого решения», — говорится в сообщении.

В 2023 году по решению суда удовлетворен возврат в собственность Министерства обороны Украины 46 земельных участков общей площадью 8 га. Судебные процессы по возвращению остальных земельных участков еще продолжаются.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении должностной лица Староконстантиновского городского совета, обвиняемой в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

Публичное обвинение поддерживает Хмельницкая специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

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