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  1. В Україні

У власність Міноборони повернули близько 8 га незаконно відчужених земель на Хмельниччині, — ДБР

11:40, 14 листопада 2023
Їх було незаконно відчужено за участі посадовиці Старокостянтинівської міської ради.
У власність Міноборони повернули близько 8 га незаконно відчужених земель на Хмельниччині, — ДБР
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У власність Міністерства оборони України повернуто 46 земельних ділянок загальною площею 8 га у Хмельницькій області. Їх було незаконно відчужено за участі посадовиці Старокостянтинівської міської ради. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Встановлено, що під час інвентаризації земель громади посадовиця віднесла 12 га земель Міністерства оборони до комунальної форми власності.

Спираючись на неправдиві дані, депутати Старокостянтинівської міськради передали майже 12 га земель Міноборони у приватне користування, а посадовиця погодила проєкт цього рішення», — йдеться у повідомленні.

Протягом 2023 року за рішенням суду задоволено повернення у власність Міністерства оборони України 46 земельних ділянок загальної площею 8 га. Судові процеси щодо повернення решти земельних ділянок ще тривають.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно посадовиці Старокостянтинівської міської ради, яку обвинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду.

Публічне обвинувачення підтримує Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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