В Миколаєві затримали коригувальника вогню, який передавав окупантам інформацію про дислокацію ЗСУ

Затримали російського агента, який передавав ворогу відмітки на карті місцевості та графічні координати про місця дислокації ЗСУ та розташування об’єктів інфраструктури на Миколаївщині.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Під керівництвом Миколаївської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру жителю Миколаєва, якому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України на Миколаївщині, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний активно спілкувався через Телеграм-канал з представником країни-агресора, виправдовуючи ведення російської агресії на території України. Він також передавав окупантам інформацію про розташування військових об'єктів та дислокацію Збройних Сил України в Миколаївській області.

Під час розслідування виявлено, що підозрюваний передавав розвіддані у вигляді відміток на карті місцевості та графічних координат, які точно вказували на місцеположення підрозділів ЗСУ та об'єктів інфраструктури.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він обвинувачується за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, а за цей злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

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