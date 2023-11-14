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  1. В Україні

В Миколаєві затримали коригувальника вогню, який передавав окупантам інформацію про дислокацію ЗСУ

17:35, 14 листопада 2023
Затримали російського агента, який передавав ворогу відмітки на карті місцевості та графічні координати про місця дислокації ЗСУ та розташування об’єктів інфраструктури на Миколаївщині.
В Миколаєві затримали коригувальника вогню, який передавав окупантам інформацію про дислокацію ЗСУ
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Під керівництвом Миколаївської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру жителю Миколаєва, якому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України на Миколаївщині, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний активно спілкувався через Телеграм-канал з представником країни-агресора, виправдовуючи ведення російської агресії на території України. Він також передавав окупантам інформацію про розташування військових об'єктів та дислокацію Збройних Сил України в Миколаївській області.

Під час розслідування виявлено, що підозрюваний передавав розвіддані у вигляді відміток на карті місцевості та графічних координат, які точно вказували на місцеположення підрозділів ЗСУ та об'єктів інфраструктури.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він обвинувачується за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, а за цей злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

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