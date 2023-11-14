Відеоконференцзв’язок з судом: як організатору конференції створити голосування

Організатор конференції може створювати як анонімні, так і відкриті голосування.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» нагадали, що під час відеоконференцзв’язку з судом організатор конференції може створювати анонімні та відкриті голосування.

Для створення голосування необхідно перейти до вкладки «Голосування» та натиснути кнопку + Створити голосування.

У вікні, що відкрилось, заповнити поля:

Короткий зміст

Повний зміст

Тип голосування (відкрите (в результатах голосування буде відображено перелік учасників та відмітку що була обрана) чи закрите (в результаті голосування буде відображено тільки статистику встановлених відміток))

Час на голосування в секундах (максимальний час - 300 секунд (5 хвилин))

Список учасників, яким дозволено голосувати (учасники, яким дозволено голосувати відмічаються галочками)

Створені голосування будуть відображені під кнопкою створення голосування.

Для запуску потрібно натиснути Розпочати голосування та натиснути підтвердження у спливаючому вікні.

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