Видеоконференцсвязь с судом: как организатору конференции создать голосование

Организатор конференции может создавать как анонимные, так и открытые голосования.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» напомнили, что во время видеоконференцсвязи с судом организатор конференции может создавать анонимные и открытые голосования.

Для создания голосования необходимо перейти на вкладку «Голосование» и нажать кнопку + Создать голосование.

В открывшемся окне заполнить поля:

Краткое содержание

Полное содержание

Тип голосования (открытое (в результатах голосования будет отображен список участников и отметка выбрана) или закрытое (в результате голосования будет отображена только статистика установленных отметок))

Время голосования в секундах (максимальное время - 300 секунд (5 минут))

Список участников, которым разрешено голосовать (участники, которым разрешено голосовать, отмечаются галочками)

Созданные голосования отображаются под кнопкой создания голосования.

Для запуска нужно нажать Начать голосование и нажать подтверждение во всплывающем окне.

Напомним, ранее внесли изменения в бронирование залов судебных заседаний.

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