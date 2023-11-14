Видеоконференцсвязь с судом: как организатору конференции создать голосование

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» напомнили, что во время видеоконференцсвязи с судом организатор конференции может создавать анонимные и открытые голосования.
Для создания голосования необходимо перейти на вкладку «Голосование» и нажать кнопку + Создать голосование.
В открывшемся окне заполнить поля:
Краткое содержание
Полное содержание
Тип голосования (открытое (в результатах голосования будет отображен список участников и отметка выбрана) или закрытое (в результате голосования будет отображена только статистика установленных отметок))
Время голосования в секундах (максимальное время - 300 секунд (5 минут))
Список участников, которым разрешено голосовать (участники, которым разрешено голосовать, отмечаются галочками)
Созданные голосования отображаются под кнопкой создания голосования.
Для запуска нужно нажать Начать голосование и нажать подтверждение во всплывающем окне.
Напомним, ранее внесли изменения в бронирование залов судебных заседаний.
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