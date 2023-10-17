Видеоконференцсвязь с судом: внесли изменения в бронирование залов судебных заседаний

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило детали об обновлении в подсистеме видеоконференцсвязи.
Бронирование залов судебных заседаний:
- Добавлена возможность вносить участников во вновь созданную плановую конференцию с бронированием (в случаях, если такая конференция создается под учетной записью секретаря с/с от имени другой учетной записи).
- Для забронированных конференций добавлена следующая информация для организатора:
Номер судебного дела
Номер производства
Краткое описание (для корректного отображения ограничено количество отображаемых символов).
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