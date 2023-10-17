Видеоконференцсвязь с судом: внесли изменения в бронирование залов судебных заседаний

Добавлена возможность вносить участников во вновь созданную плановую конференцию с бронированием.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило детали об обновлении в подсистеме видеоконференцсвязи.

Бронирование залов судебных заседаний:

- Добавлена возможность вносить участников во вновь созданную плановую конференцию с бронированием (в случаях, если такая конференция создается под учетной записью секретаря с/с от имени другой учетной записи).

- Для забронированных конференций добавлена следующая информация для организатора:

Номер судебного дела

Номер производства

Краткое описание (для корректного отображения ограничено количество отображаемых символов).

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