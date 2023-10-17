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Відеоконференцзв’язок з судом: внесли зміни до бронювання залів судових засідань

14:39, 17 жовтня 2023
Додано можливість вносити учасників у новостворену планову конференцію з бронюванням.
Відеоконференцзв’язок з судом: внесли зміни до бронювання залів судових засідань
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило деталі щодо оновлення у підсистемі відеоконференцзв’язку.

Бронювання залів судових засідань: 

- Додано можливість вносити учасників у новостворену планову конференцію з бронюванням (у випадках якщо така конференція створюється під обліковим записом секретаря с/з від імені іншого облікового запису). 

- Для заброньованих конференцій додано відображення наступної інформацію для організатора: 

Номер судової справи 

Номер провадження 

Короткий опис (для коректного відображення обмежено кількість символів, що відображаються).

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