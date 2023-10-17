Відеоконференцзв’язок з судом: внесли зміни до бронювання залів судових засідань

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило деталі щодо оновлення у підсистемі відеоконференцзв’язку.
Бронювання залів судових засідань:
- Додано можливість вносити учасників у новостворену планову конференцію з бронюванням (у випадках якщо така конференція створюється під обліковим записом секретаря с/з від імені іншого облікового запису).
- Для заброньованих конференцій додано відображення наступної інформацію для організатора:
Номер судової справи
Номер провадження
Короткий опис (для коректного відображення обмежено кількість символів, що відображаються).
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